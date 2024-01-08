Негода на Одещині: Кіпер доповів про поточну ситуацію у районах

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Відключення електроенергії зачепило кілька районів Одеської області, аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання, інші комунальні служби працюють.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер поділився оперативною інформацією щодо ситуації із негодою у районах регіону,  передає УНН.

Деталі

У Подільському районі відсутнє електропостачання у 58 населених пунктах (20 827 осіб), аварійні бригади ДТЕК продовжують відновлення. Централізоване водо-, тепло-, газопостачання наявне. Дороги проїзні, ожеледиця, опади у вигляді снігу, підрядна та комунальна техніка працює.

У Березівському районі 4 населених пункти частково без електроенергії, 79 - повністю ( 31 600 жителів). Газо-, тепло- та водопостачання є. 

У Роздільнянському районі без електропостачання - 66 населених пунктів (25 920 осіб); 2 - частково. Працюють бригади ДТЕК. Тепло, водо- та газопостачання у штатному режимі.

У Білгород-Дністровському районі частково відсутнє електроживлення у місті Білогород-Дністровський та селі Старосілля. В решті громад все працює в штатному режимі. Комунальними підприємствами та дорожніми службами здійснюється розчищення.

В Ізмаїльському районі енергопостачання відсутнє в 14 населених пунктах (28 362 особи). Теплопостачання: в м. Ізмаїл котельня має витік, одна будівля нині без опалення. Завтра зранку 09.01. ремонтні роботи будуть продовжені. Водопостачання, газопостачання на території району працює в штатному режимі.

В Одеському районі електропостачання відсутнє повністю у 16-х населених пунктах (6785 мешканців). Працюють генератори, заявки у ДТЕК подані.

В Болградському районі відсутнє електропостачання в 6 населених пунктах. Ведуться ремонтні роботи.

"По всій області функціонують пункти незламності. Всі служби працюють у посиленому режимі", - інформує Кіпер.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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