Непогода обесточила дома в трех областях, потребление электричества снизилось - Укрэнерго
Киев • УНН
Из-за непогоды 24 населенных пункта в трех областях Украины остались без электроснабжения. Потребление электроэнергии снизилось на 5,8% из-за спада жары.
Потребление электроэнергии снизилось. Непогода полностью или частично обесточила 24 населенных пункта в трех областях. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в четверг, пишет УНН.
Потребление
"Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 17 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 5,8% ниже, чем в это же время предыдущего дня. Причина - спад жары в большинстве регионов Украины", - говорится в сообщении.
Вчера, 16 июля, суточный максимум потребления был днем - на 2% выше, чем предыдущего дня.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"По состоянию на 17 июля система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено", - указали также в Минэнерго.
Непогода
"Из-за неблагоприятных метеоусловий (гроза, сильный ветер) - на утро полностью или частично были обесточены 24 населенных пункта в трех областях", - сказано в сообщении.
Аварийно-восстановительные работы уже начались, их выполняют специалисты облэнерго. Запитка всех обесточенных из-за непогоды абонентов ожидается в течение текущих суток, отметили в Укрэнерго.