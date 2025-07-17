Негода знеструмила оселі у трьох областях, споживання електрики знизилося - Укренерго
Київ • УНН
Через негоду 24 населені пункти у трьох областях України залишилися без електропостачання. Споживання електроенергії знизилося на 5,8% через спадання спеки.
Споживання електроенергії знизилося. Негода повністю або частково знеструмила 24 населені пункти у трьох областях. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
Споживання
"Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 17 липня, станом на 9:30, воно було на 5,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина - спадання спеки у більшості регіонів України", - ідеться у повідомленні.
Вчора, 16 липня, добовий максимум споживання був вдень - на 2% вищим, ніж попереднього дня.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Станом на 17 липня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено", - вказали також в Міненерго.
Негода
"Через несприятливі метеоумови (гроза, сильний вітер) - на ранок повністю або частково були знеструмлені 24 населені пункти у трьох областях", - сказано у повідомленні.
Аварійно-відновлювальні роботи вже почалися, їх виконують фахівці обленерго. Заживлення усіх знеструмлених через негоду абонентів очікується протягом поточної доби, зазначили в Укренерго.