Непобедимый украинский боксер благодаря нокдауну победил американца
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. 26-летний украинский боксер Арнольд Хегай одержал очередную победу на профессиональном ринге во втором легчайшем весе, сообщает УНН со ссылкой на BoxRec.
В Филадельфии Хегай выиграл по очкам у опытного 31-летнего Хорхе Диаса (19-6-1, 10 КО). В шестом раунде наш соотечественник отправил своего соперника в нокдаун, а по итогам боя все судьи отдали победу украинцу - 79:72 и дважды 77:74.
Примечательно, что для нашего бойца данная победа стала четырнадцатой в профессиональном ринге с пятнадцати боях. Также Хегай однажды свел бой вничью.
Справка: 26-летний Хегай родился в одесской области. На любительском уровне провел более 30 боев по правилам тайского бокса и является чемпионом мира (2009) и чемпионом Европы (2011).