Непобедимый украинский боксер благодаря нокдауну победил американца

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105378 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111254 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 148298 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143283 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135900 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127945 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170289 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141634 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145405 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. 26-летний украинский боксер Арнольд Хегай одержал очередную победу на профессиональном ринге во втором легчайшем весе, сообщает УНН со ссылкой на BoxRec.

В Филадельфии Хегай выиграл по очкам у опытного 31-летнего Хорхе Диаса (19-6-1, 10 КО). В шестом раунде наш соотечественник отправил своего соперника в нокдаун, а по итогам боя все судьи отдали победу украинцу - 79:72 и дважды 77:74.

Примечательно, что для нашего бойца данная победа стала четырнадцатой в профессиональном ринге с пятнадцати боях. Также Хегай однажды свел бой вничью.

Справка: 26-летний Хегай родился в одесской области. На любительском уровне провел более 30 боев по правилам тайского бокса и является чемпионом мира (2009) и чемпионом Европы (2011).

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