Непереможний український боксер завдяки нокдауну переміг американця
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. 26-річний український боксер Арнольд Хегай здобув чергову звитягу на професійному ринзі у другій найлегшій ваговій категорії, повідомляє УНН із посиланням на BoxRec.
У Філадельфії Хегай виграв за очками у досвідченого 31-річного Хорхе Діаса (19-6-1, 10 КО). У шостому раунді наш співвітчизник відправив свого суперника в нокдаун, а за підсумками бою всі судді віддали перемогу українця — 79:72 та двічі 77:74.
Примітно, що для нашого бійця дана перемога стала чотирнадцятою в професійному рингу з п’ятнадцяти боях. Також Хегай одного разу звів бій внічию.
Довідка УНН: 26-річний Хегай народився в одеській області. На аматорському рівні провів більше 30 боїв за правилами тайського боксу та є чемпіоном світу (2009) та чемпіоном Європи (2011).