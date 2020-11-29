Непобедимый чемпион Европы бросил вызов Усику
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Британский супертяжеловес Джо Джойс после победы над Даниэлем Дюбуа обратился к украинскому бойцу Александру Усику, сообщает УНН со ссылкой на страницу промоутера Фрэнка Уоррена.
Джойс завоевал победу техническим нокаутом в 10-м раунде над ранее битым Дюбуа и завоевал титулы чемпиона Европы и Британского Содружества. После боя он призвал выйти против него в ринг Усика.
“Усик, я готов драться с тобой”, — сказал 35-летний Джойс.
Примечательно, что британский боксер, который становился серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, провел 12 боев и все выиграл. В его активе 11 нокаутов.
Стоит отметить, что Усик и Джойс встречались в рамках Всемирной боксерской серии в 2013 в Лондоне, и победу тогда по очкам праздновал украинец.