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Непереможний чемпіон Європи кинув виклик Усику

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Британський суперважковаговик Джо Джойс після перемоги над Даніелєм Дюбуа звернувся до українського бійця Олександра Усика, повідомляє УНН з посиланням на сторінку промоутера Френка Уоррена.

Джойс завоював перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді над раніше не битим Дюбуа та завоював титули чемпіона Європи і Британської Співдружності. Після бою він закликав вийти проти нього в ринг Усика.

“Усик, я готовий битися з тобою”, — сказав 35-річний Джойс.

Примітно, що британський боксер, який ставав срібним призером Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, провів 12 боїв і всі виграв. У його активі 11 нокаутів.

Варто відзначити, що Усик і Джойс зустрічалися в рамках Світової боксерської серії в 2013 в Лондоні, і перемогу тоді за очками святкував українець.

Українські Національні Новини

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