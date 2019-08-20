Непобедимый боксер Мейвезер рассказал о возможности боя-реванша с Пакьяо
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Непобедимый 42-летний бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер выразился о шансах относительно возможного второго противостояния с филиппинцем Мэнни Пакьяо, сообщает УНН со ссылкой на сайт FightHype.
“Я довольно давно был в Саудовской Аравии. Я говорил про мои бои там, разные поединки. Собеседники специально попросили вспомнить Мэнни Пакьяо. В конце концов, я не веду с Мэнни Пакьяо переговоры о реванше. Даже если мы устроим поединок, они по-прежнему будут искать оправдания, как это было в первый раз. Знаете, тогда Пакьяо смог поднять руку после завершения боя, но потом вдруг выяснилось, что он травмировал плечо. Они постоянно оправдываются. Настоящий чемпион принимает победу и поражение, как мужчина. Наш реванш с Пакьяо не состоится”, — сообщил американец.
Отметим, что Мейвезер в 2015-м году единогласным решением победил Пакьяо.
Как сообщал УНН, Мейвезер заявлял, что проведет бой-реванш с филиппинцем.
Напомним, что филиппинец завоевал пояс суперчемпиона WBA в 40 лет.