Непобедимый боксер Мейвезер рассказал о возможности боя-реванша с Пакьяо

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 26604 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 57539 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121430 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131971 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122570 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126132 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128735 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152979 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151000 просмотра

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Непобедимый боксер Мейвезер рассказал о возможности боя-реванша с Пакьяо

Непобедимый боксер Мейвезер рассказал о возможности боя-реванша с Пакьяо

Киев  •  УНН

 • 15919 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Непобедимый 42-летний бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер выразился о шансах относительно возможного второго противостояния с филиппинцем Мэнни Пакьяо, сообщает УНН со ссылкой на сайт FightHype.

“Я довольно давно был в Саудовской Аравии. Я говорил про мои бои там, разные поединки. Собеседники специально попросили вспомнить Мэнни Пакьяо. В конце концов, я не веду с Мэнни Пакьяо переговоры о реванше. Даже если мы устроим поединок, они по-прежнему будут искать оправдания, как это было в первый раз. Знаете, тогда Пакьяо смог поднять руку после завершения боя, но потом вдруг выяснилось, что он травмировал плечо. Они постоянно оправдываются. Настоящий чемпион принимает победу и поражение, как мужчина. Наш реванш с Пакьяо не состоится”, — сообщил американец.

Отметим, что Мейвезер в 2015-м году единогласным решением победил Пакьяо.

Как сообщал УНН, Мейвезер заявлял, что проведет бой-реванш с филиппинцем.

Напомним, что филиппинец завоевал пояс суперчемпиона WBA в 40 лет.

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