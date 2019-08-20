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Непереможний боксер Мейвезер розповів про можливість бою-реваншу з Пак'яо

Непереможний боксер Мейвезер розповів про можливість бою-реваншу з Пак'яо

Київ • УНН

 • 15921 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Непереможний 42-річний колишній чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер виразився про шанси стосовно можливого другого протистояння із філіппінцем Менні Пак’яо, повідомляє УНН з посиланням на сайт FightHype.

“Я досить давно був в Саудівській Аравії. Я говорив про мої бої там, різні поєдинки. Співрозмовники спеціально попросили згадати Менні Пак’яо. Зрештою, я не веду з Менні Пак’яо переговори про реванш. Навіть якщо ми влаштуємо поєдинок, вони як і раніше будуть шукати виправдання, як це було в перший раз. Знаєте, тоді Пак’яо зміг підняти руку після завершення бою, але потім раптом з’ясувалося, що він травмував плече. Вони постійно виправдовуються. Справжній чемпіон приймає перемогу і поразку, як чоловік. Наш реванш з Пак’яо не відбудеться”, — повідомив американець.

Відзначимо, що Мейвезер у 2015-му році одноголосним рішенням переміг Пак’яо.

Як повідомляв УНН, Мейвезер заявляв, що проведе бій-реванш із філіппінцем.

Нагадаємо, що філіппінець виборов пояс суперчемпіона WBA в 40 років.

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