Непредсказуемый результат во втором туре: что о выборах мэра Харькова пишут телеграмм-каналы

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Киев  •  УНН

 • 21555 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. В одном из Telegram каналов появилась информация о том, что в Офисе Президента заказали закрытую социологию по выборам мэра в Харькове, передает УНН.

Детали

“Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента заказал закрытую социологию по Харькову, ситуация оказалась очень интересная по выборам мэра города. Не один кандидат не имеет значительного перевеса в первом туре, что делает непредсказуемым итоговый результат и второй тур”, — написал “Резидент” в Telegram.

Другой телеграмм-канал “Харьков. Бои без правил” добавил, что этой социологии опасается и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, поскольку по их данным, рейтинг последнего начал проседать.

Телеграмм-каналы, освещающие выборы в Харькове, как и большая часть политологов уверены, что во втором туре встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов. Но результат наперёд просчитать не может никто — оба сильные соперники, даже несмотря на админресурс Терехова.

При этом тот же телеграмм — канал “Харьков. Бои без правил” сообщает, что политтехнологи Терехова намерены вытянуть на выборы технического кандидата в лице Александра Фельдмана, который по данным ТГ, должен ослабить позиции Добкина и тем самым поднять рейтинг Терехова.

Однако стоит добавить, что по социологическим прогнозам у Александра Фельдмана минимальные шансы выйти во второй тур, а это значит, что во втором туре харьковчанам, похоже, все равно придётся выбирать между Тереховым и Добкиным.

Напомним, что Telegram — каналы не являются официальным средством массовой информации , но это не исключает того, что их информация достоверна и соответсвует действительности.

В контексте

17 декабря прошлого года стало известно о смерти Геннадия Кернеса. В последний раз его видели на публике в августе.

Однако на протяжении всего времени близкие Кернеса уверяли, что он жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус и идет на поправку. Однако, ничего подобного не случилось, а вскоре после известия о смерти Кернеса появилась флешка якобы с его электронной подписью, благодаря которой Терехов временно занял кресло мэра. По одной из версий, подпись поддельная и сделана уже после смерти Геннадия Кернеса.

Нового мэра Харькова жители города будут избирать в октябре.

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