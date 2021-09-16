Непередбачуваний результат у другому турі: що про вибори мера Харкова пишуть телеграм-канали

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"Наше джерело в ОП розповіло, що Офіс Президента замовив закриту соціологію по Харкову, ситуація виявилася дуже цікава щодо виборів мера міста. Не один кандидат не має значної переваги в першому турі, що робить непередбачуваним підсумковий результат і другий тур", - написав "Резидент" в Telegram.

Інший телеграм-канал "Харків. Бої без правил" додав, що цієї соціології побоюється в.о. мера Харкова Ігор Терехов, оскільки за їхніми даними, рейтинг останнього почав просідати.

Телеграм-канали, які висвітлюють вибори в Харкові, як і більша частина політологів впевнені, що в другому турі зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов. Але результат наперед прорахувати не може ніхто - обидва сильні суперники, навіть незважаючи на адмінресурс Терехова.

При цьому той же телеграм - канал "Харків. Бої без правил" повідомляє, що політтехнологи Терехова мають намір витягнути на вибори технічного кандидата в особі Олександра Фельдмана, який за даними ТГ, повинен послабити позиції Добкіна і тим самим підняти рейтинг Терехова.

Однак варто додати, що за соціологічними прогнозами в Олександра Фельдмана мінімальні шанси вийти в другий тур, а це значить, що в другому турі харків'янам, схоже, все одно доведеться обирати між Тереховим і Добкіним.

Нагадаємо, що Telegram-канали не є офіційним засобом масової інформації, але це не виключає того, що їх інформація достовірна і відповідає дійсності.

У контексті

17 грудня минулого року стало відомо про смерть Геннадія Кернеса. Востаннє його бачили на публіці в серпні.

Однак протягом усього часу близькі Кернеса запевняли, що він живий, а Терехов навіть заявив, що він переміг коронавірус і йде на поправку. Однак, нічого подібного не сталося, а незабаром після звістки про смерть Кернеса з'явилася флешка нібито з його електронним підписом, завдяки якій Терехов тимчасово зайняв крісло мера. За однією з версій, підпис підроблений і зроблений вже після смерті Геннадія Кернеса.

Нового мера Харкова жителі міста будуть обирати в жовтні.