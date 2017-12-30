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Непал запретил альпинистам подниматься на Эверест в одиночку

Киев • УНН

 • 9502 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Власти Непала запретили альпинистам в одиночку подниматься в горы, в том числе на Эверест. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Непал запретил альпинистам подниматься на Эверест в одиночку

Отмечено, что Кабинет министров Непала пересмотрел правила альпинизма в Гималаях с целью уменьшения количества несчастных случаев.

"Эти изменения запрещают проведение самостоятельных экспедиций, которые ранее были разрешены", - сообщил секретарь министерства культуры, туризма и гражданской авиации страны Махешвор Неупане.

По словам М.Неупане, закон пересмотрели для того, чтобы сделать альпинизм более безопасным и уменьшить смертность.

Напомним, ранее Рэндольф Брезник, американский астронавт NASA, опубликовал снимки гор Гималаи, в частности, самой высокой горы в мире Эверест с Международной космической станции.

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