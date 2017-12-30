Непал заборонив альпіністам підніматись на Еверест поодинці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Влада Непалу заборонила альпіністам поодинці підніматися в гори, в тому числі на Еверест. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
Так, зазначено, що Кабінет міністрів Непалу переглянув правила альпінізму в Гімалаях з метою зменшити кількість нещасних випадків.
"Ці зміни забороняють проведення самостійних експедицій, які раніше були дозволені", - повідомив секретар міністерства культури, туризму і громадянської авіації країни Махешвор Неупане.
За словами М.Неупане, закон переглянули для того, щоб зробити альпінізм більш безпечним та зменшити смертність.
Нагадаємо, раніше Рендольф Брезнік, американський астронавт NASA, опублікував знімки гір Гімалаї, зокрема, найвищої гори в світі Еверест з Міжнародної космічної станції.