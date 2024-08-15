Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Президент Владимир Зеленский сегодня призвал Верховную Раду собраться безотлагательно в ближайшее время для рассмотрения оборонного законодательного пакета. Как стало известно УНН из собственных источников, парламент соберется 20 августа.

"Рада планирует собраться на пленарное заседание в следующий вторник, 20 августа", - сообщил собеседник УНН.

Ожидается, что Рада может рассмотреть законопроекты по урегулированию трофейного оружия, гражданства иностранцев, воюющих в украинских легионах, лишение предателей госнаград и запрет УПЦ МП в Украине.

Дополнение

Сегодня Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду собраться безотлагательно в ближайшее время для рассмотрения оборонного законодательного пакета, а именно вопросов, в частности, урегулирования трофейного оружия, гражданства иностранцев, воюющих в украинских легионах и лишения предателей госнаград.

Нардеп Ярослав Железняк сообщал, что также планируется рассмотреть во втором чтении законопроект о запрете УПЦ МП.