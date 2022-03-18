Неожиданный гость: милые объятия с четвероногим защитником во время интервью военного

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19:03 • 54063 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 107910 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 106691 просмотра

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15 марта, 13:08 • 101815 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 77326 просмотра

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15 марта, 11:23 • 83999 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Во время записи интервью с военнослужащим четвероногий товарищ захотел объятий. Видео опубликовали в Facebook 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, сообщает УНН.

Цитата

“Немного позитива добавим в ленту. О наших бойцах и их четвероногих друзьях. Тот случай, когда интревью для журналистов прервал неожиданный гость”, - говорится в заметке.

Напомним

В Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали в честь турецкого беспилотника "Байрактар".

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