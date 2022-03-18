Неожиданный гость: милые объятия с четвероногим защитником во время интервью военного
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Во время записи интервью с военнослужащим четвероногий товарищ захотел объятий. Видео опубликовали в Facebook 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, сообщает УНН.
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“Немного позитива добавим в ленту. О наших бойцах и их четвероногих друзьях. Тот случай, когда интревью для журналистов прервал неожиданный гость”, - говорится в заметке.
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