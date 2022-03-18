Неожиданный гость: милые объятия с четвероногим защитником во время интервью военного

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“Немного позитива добавим в ленту. О наших бойцах и их четвероногих друзьях. Тот случай, когда интревью для журналистов прервал неожиданный гость”, - говорится в заметке.

Напомним

В Киевском зоопарке родился лемур, которого назвали в честь турецкого беспилотника "Байрактар".