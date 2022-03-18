Неочікуваний гість: милі обійми з чотирилапим захисником під час інтервʼю військового
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Під час запису інтервʼю з військовослужбовцем чотирилапий побратим захотів обіймів. Відео опублікували у Facebook 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, повідомляє УНН.
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“Трохи позитиву додамо у стрічку. Про наших бійців і їхніх чотирилапих друзів. Той випадок, коли інтрев'ю для журналістів перервав неочікуваний гість”, - йдеться у дописі.
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