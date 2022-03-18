Неочікуваний гість: милі обійми з чотирилапим захисником під час інтервʼю військового

Цитата

“Трохи позитиву додамо у стрічку. Про наших бійців і їхніх чотирилапих друзів. Той випадок, коли інтрев'ю для журналістів перервав неочікуваний гість”, - йдеться у дописі.

Нагадаємо

У Київському зоопарку народився лемур, якого назвали на честь турецького безпілотника "Байрактар".