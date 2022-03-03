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Нет никаких оснований для ограничения электропотребления в Украине - Галущенко

Нет никаких оснований для ограничения электропотребления в Украине - Галущенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Нет никаких причин или оснований для ограничения электропотребления в Украине. Об этом сообщил в обращении министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

"С первого дня войны украинская энергосистема работает в изолированном режиме. И она доказала свою стабильность и обеспечивает надлежащую частоту сети 50Гц. Так же стабильно работает отечественная генерация - это атомные, тепловые, гидроэлектростанции. Соответственно нет никаких причин или оснований для ограничения электропотребления", - сказал Галущенко.

Детали

По его словам, стабильно работают операторы систем распределения и передачи.

"Они стараются максимально быстро в круглосуточном режиме восстанавливать поврежденные объекты. И Европа сегодня уже видит то, что существует кроме войны и энергетическая война с Российской Федерацией. И именно поэтому Европейский Союз принял решение о том, чтобы присоединить Украину как можно скорее к энергосистеме Европейского Союза", - рассказал Галущенко.

Галущенко отметил, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сейчас работает над технической стороной этого процесса и в ближайшее время этот вопрос будет решен.

Дополнение

24 Февралясообщалось,что энергосистема Украины работает стабильно, объекты магистральной сети на текущий момент функционируют без перебоев, их охрана усилена.

Добавим

Первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России, Беларуси и сети ENTSO-E режиме было запланировано на 24-26 февраля 2022 года.

Объединенная энергетическая система (ОЭС) Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме, о чем сообщал министр энергетики Герман Галущенко. Он указывал, что такое испытание необходимо для дальнейшего решения по синхронизации украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E. Синхронизация ОЭС в ENTSO-E запланирована на 2023 год.

ENTSO-E-европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европейского континента.

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