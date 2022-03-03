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Немає жодних підстав для обмеження електроспоживання в Україні - Галущенко

Немає жодних підстав для обмеження електроспоживання в Україні - Галущенко

Київ • УНН

 • 106888 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Немає жодних причин або підстав для обмеження електроспоживання в Україні. Про це повідомив у зверненні міністр енергетики та вугільної промисловості України Герман Галущенко, передає кореспондент УНН.

Цитата

"З першого дня війни українська енергосистема працює в ізольованому режимі. І вона довела свою стабільність і забезпечує належну частоту мережі 50Гц. Так само стабільно працює вітчизняна генерація - це атомні, теплові, гідроелектростанції. Відповідно немає жодних причин або підстав для обмеження електроспоживання", - сказав Галущенко.

Деталі

За його словами, стабільно працюють оператори систем розподілу і передачі.

"Вони намагаються максимально швидко в цілодобовому режимі відновлювати пошкоджені обʼєкти. І Європа сьогодні вже бачить те, що існує окрім війни і енергетична війна з Російською Федерацією. І саме тому Європейський Союз ухвалив рішення про те, щоб приєднати Україну якомога швидше до енергосистеми Європейського Союзу", - розповів Галущенко.

Галущенко зазначив, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України зараз працює над технічною стороною цього процесу і найближчим часом це питання буде вирішено.

Доповнення

24 лютого повідомлялося, що енергосистема України працює стабільно, об’єкти магістральної мережі на поточний момент функціонують без перебоїв, їх охорону посилено.

Додамо

Перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі було заплановано на 24-26 лютого 2022 року.

Об’єднана енергетична система (ОЕС) України має пройти перший тестовий період роботи у ізольованому режимі, про що повідомляв міністр енергетики Герман Галущенко. Він вказував, що таке випробування необхідне для подальшого рішення щодо синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E. Синхронізація ОЕС в ENTSO-E запланована на 2023 рік.

ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.

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