Енергосистема України працює стабільно - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Енергосистема України працює стабільно, об’єкти магістральної мережі на поточний момент функціонують без перебоїв, їх охорону посилено. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Укренерго.
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"Станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює в нормальному режимі, частота стабільна — 50 Гц. ОЕС України та “острів Бурштинської ТЕС” синхронізовано в єдину енергосистему, що працює автономно в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що "об’єкти магістральної мережі на поточний момент функціонують без перебоїв". "НЕК “Укренерго” спільно з правоохоронними органами посилило їх охорону та вжило додаткових заходів кібербезпеки для захисту ІТ-інфраструктури Компанії", - додали в НЕК.
Диспетчерські центри НЕК “Укренерго” та всі інші підрозділи Компанії, як повідомляється, працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійне функціонування енергосистеми України та енергопостачання в усіх регіонах держави.
Додамо
Перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі заплановано на 24-26 лютого 2022 року.
Об’єднана енергетична система (ОЕС) України має пройти перший тестовий період роботи у ізольованому режимі, про що повідомляв міністр енергетики Герман Галущенко. Він вказував, що таке випробування необхідне для подальшого рішення щодо синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E. Синхронізація ОЕС в ENTSO-E запланована на 2023 рік.
ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.
Доповнення
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