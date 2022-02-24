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Енергосистема України працює стабільно - Укренерго

Енергосистема України працює стабільно - Укренерго

Київ • УНН

 • 94424 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Енергосистема України працює стабільно, об’єкти магістральної мережі на поточний момент функціонують без перебоїв, їх охорону посилено. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Укренерго.

Цитата:

"Станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює в нормальному режимі, частота стабільна — 50 Гц. ОЕС України та “острів Бурштинської ТЕС” синхронізовано в єдину енергосистему, що працює автономно в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що "об’єкти магістральної мережі на поточний момент функціонують без перебоїв". "НЕК “Укренерго” спільно з правоохоронними органами посилило їх охорону та вжило додаткових заходів кібербезпеки для захисту ІТ-інфраструктури Компанії", - додали в НЕК.

Диспетчерські центри НЕК “Укренерго” та всі інші підрозділи Компанії, як повідомляється, працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійне функціонування енергосистеми України та енергопостачання в усіх регіонах держави.

Додамо

Перший етап випробування енергосистеми України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі заплановано на 24-26 лютого 2022 року.

Об’єднана енергетична система (ОЕС) України має пройти перший тестовий період роботи у ізольованому режимі, про що повідомляв міністр енергетики Герман Галущенко. Він вказував, що таке випробування необхідне для подальшого рішення щодо синхронізації української енергосистеми з європейською ENTSO-E. Синхронізація ОЕС в ENTSO-E запланована на 2023 рік.

ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує 43 оператори у 36 країнах європейського континенту.

Доповнення

У ДПСУ повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, поранено низку прикордонників.

На всій території України ввели воєнний стан.

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