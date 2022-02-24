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Энергосистема Украины работает стабильно - Укрэнерго

Энергосистема Украины работает стабильно - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 94418 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Энергосистема Украины работает стабильно, объекты магистральной сети на текущий момент функционируют без перебоев, их охрана усилена. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

Цитата:

"По состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильная — 50 Гц. ОЭС Украины и “остров Бурштынской ТЭС” синхронизированы в единую энергосистему, что работает автономно в едином блоке регулирования с энергосистемой Молдовы. Фактические объемы резервов для балансировки энергосистемы обеспечиваются на достаточном уровне", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что "объекты магистральной сети на текущий момент функционируют без перебоев". "НЭК “Укрэнерго” совместно с правоохранительными органами усилила их охрану и приняла дополнительные меры кибербезопасности для защиты ІТ-инфраструктуры Компании", - добавили в НЭК.

Диспетчерские центры НЭК “Укрэнерго” и все остальные подразделения Компании, как сообщается, работают в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное функционирование энергосистемы Украины и энергоснабжения во всех регионах государства.

Добавим

Первый этап испытания энергосистемы Украины в изолированном от энергосистем России, Беларуси и сети ENTSO-E режиме запланировано на 24-26 февраля 2022 года.

Объединенная энергетическая система (ОЭС) Украины должна пройти первый тестовый период работы в изолированном режиме, о чем сообщал министр энергетики Герман Галущенко. Он указывал, что такое испытание необходимо для дальнейшего решения по синхронизации украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E. Синхронизация ОЭС в ENTSO-E запланирована на 2023 год.

ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, объединяющая 43 оператора в 36 странах Европейского континента.

Дополнение

В ГПСУ сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены ряд пограничников.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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