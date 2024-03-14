Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
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Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
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Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной ценеЭксклюзив
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путин просто повторил свою "ядерную" риторику, которая является безответственной - в США отреагировали на угрозы кремля
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Нельзя влиять на то, чего не существует: Подоляк рассказал, повлияют ли рейды российских добровольцев на выборы путина
Поскольку в авторитарной россии нет настоящих выборов, рейды РДК и легиона "Свобода" в белгородской и курской областях, не повлияют на переизбрание путина.
Глава МАГАТЭ преуменьшил возможность ядерной войны на фоне угроз путина
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси преуменьшил возможность ядерной войны на фоне угроз путина.
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
Владелец "Мегабанка" Виктор Субботин планирует обратиться в правоохранительные органы относительно использования главой ФГВФЛ Светланой Рекрут автомобилей банка для личных поездок за границу и продажи Фондом активов "Мегабанка" по значительно заниженным ценам.
Британская разведка: рф пытается продвинуться на Авдеевском и Марьинском направлениях
После захвата Авдеевки интенсивность наземных атак России уменьшилась, но она постепенно восстанавливает силы и увеличивает интенсивность штурмов на отдельных направлениях.
В российском белгороде прогремели взрывы в центре города: есть пострадавшие
В центре белгорода, что в россии, возле железнодорожного вокзала прогремели взрывы. Местные паблики пишут о по меньшей мере трех пострадавших.
В Нидерландах популист Вилдерс снял свою кандидатуру на должность премьера
Герт Вилдерс, лидер нидерландской популистской Партии свободы (PVV), которая получила больше всего голосов на выборах 2023 года, снял свою кандидатуру на пост премьер-министра из-за отсутствия поддержки со стороны других партий, необходимой для формирования коалиционного правительства.
Локализация оборонной промышленности поможет стимулировать экономику - Свириденко
Украинское правительство планирует стимулировать экономический рост путем увеличения локализации оборонного производства и поддержки отечественных производителей с помощью программы "Сделано в Украине" и инвестиционных стимулов.
рф за сутки атаковала 8 населенных пунктов Донетчины: била из "Градов" и артиллерии, ударяла авиабомбами
Вчера российские военные обстреляли 8 населенных пунктов в Донецкой области, атаковав 15 раз жилые кварталы и ранив 2 мирных жителей.
Молдова заявила, что рф в Приднестровье незаконно печатает бюллетени для "выборов"
В правительстве Молдовы заявили, что рф нарушает законы, печатая избирательные бюллетени в регионе Приднестровья накануне своих президентских "выборов".
путин просто повторил свою "ядерную" риторику, которая является безответственной - в США отреагировали на угрозы кремля
После того, как путин повторил о ядерной доктрине рф, Белый дом назвал риторику россии безответственной на протяжении всего конфликта, отметив, что россия коварно вторглась в Украину.