Поскольку в авторитарной россии нет реального избирательного процесса, то рейды РДК и легиона "Свобода" в белгородской и курской областях не повлияют на выборы президента рф. Об этом в эфире телемарафона сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

В россии нет конкурентной политики, нет выборов. А повлиять на то, чего не существует, невозможно. То есть, люди могут прийти на избирательные участки, могут не прийти - это не является избирательным участком. Там нет выборов, так же, как не было их в СССР, когда якобы голосовали или за блок КПСС, или за беспартийных. Нет смысла в авторитарных вертикалях говорить о том, что можно как-то влиять на то, чего не существует. Но очень хорошо, что российские граждане взяли оружие и они показывают, что есть только один путь разговора с путинской элитой - это вооруженное восстание - сказал Подоляк.

Он отметил, что действия легиона "Свобода" и РДК на территории курской и белгородской областей рф сейчас не изменят мнение всего российского общества.

То, что они делают, не повлияет на процесс выборов в москве или где-то еще. Но сегодня россияне обвиняют во всем страны НАТО, США, Украину, биолаборатории. Это будет продолжаться до момента, пока в россии не начнется масштабная трансформация кровавого типа - революция. После этого они осознают и будут обвинять во всем именно путина. Его окружение, которое будет быстренько исчезать кто-то физически, а кто-то будет просить, чтобы его арестовали и в Гаагу отправили, потому что это будет гарантией выживания - добавил Подоляк.

Напомним

Сегодня в Российском добровольческом корпусе заявили, что добровольцы планируют открыть огонь по военным целям россии на территории белгородской и курской областей. Они призвали местных жителей эвакуироваться.

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