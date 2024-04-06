"Нельзя терять ни секунды в поддержке Украины": посол США отреагировала на ночной удар по Харькову

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк комментируя ночную атаку россии по Харькову, призвала срочно оказать поддержку Киеву. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Бринк в соцсети X.

Детали

Она рассказала, что сегодня ночью россияне ударили одном из крупнейших городов Украины, в результате чего погибли гражданские.

Ночью россия совершила еще одно нападение на Харьков - второй по величине город Украины, убив 6 мирных жителей (на момент публикации известно уже о 7 раненых - ред.), ранив других и нанеся ущерб домам и школам. Нельзя терять ни секунды в поддержке Украины, которая борется за защиту своих людей от таких ужасных и неспровоцированных нападений - говорится в заметке Бринк.

Напомним

Врезультате ночного удара по Харькову двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф погибло 7 человек и еще 11 получили ранения.