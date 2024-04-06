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"Нельзя терять ни секунды в поддержке Украины": посол США отреагировала на ночной удар по Харькову
Ночная атака россии на Харьков, второй по величине город Украины, привела к гибели 7 мирных жителей, ранению 11, повреждению домов и школ, что заставило посла США в Украине призвать к срочной поддержке Киева.
Президент Зеленский на Черниговщине встретился с делегацией Конгресса США: о чем говорили
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США в Черниговской области, обсудил ситуацию на фронте, потребности армии, депортацию украинских детей и призвал США как можно быстрее принять решение о дальнейшем пакете поддержки Украины.
В Румынии при участии стран НАТО пройдут военные учения "Морской щит 24", в которых примут участие Молдова и Грузия
Более 2200 военнослужащих из 12 стран-членов и партнеров НАТО примут участие в учениях "Морской щит - 24", которые состоятся в Румынии с 8 по 21 апреля и будут включать морские и речные операции в Черноморском регионе.
"Комната 222": в столице можно посетить проект, соединивший живопись и рок-музыку
Рок-группа "222", состоящая из художников, реализовала проект "Комната 222", где участники соединили свои художественные работы с рок-песнями в собственном исполнении, посвященный украинскому художнику Антону Яковенко, который отдал жизнь на фронте, защищая свою Родину.
Железняк: Комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, но его рассмотрят в парламенте, как и планировалось - 11 апреля
Законопроект о мобилизации и военной службе планируется рассмотреть в украинском парламенте 10 апреля и проголосовать 11 апреля.
Сербия и Венгрия на границе блокируют транзит маскировочных сеток для ВСУ - волонтеры
Команда украинских волонтеров была вынуждена временно прекратить производство маскировочных сеток и нош для Вооруженных сил Украины из-за блокирования Сербией и Венгрией их транзита.
Днем оккупанты ударили по Одессе баллистикой: один человек погиб
Российско-оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", по Одесской области, повредив оборудование и административное здание на коммунальном предприятии.
Оккупанты планируют призвать 15 тысяч крымчан в армию рф - Бариев
россия планирует призвать в свои вооруженные силы до 15 000 жителей оккупированного Крыма в рамках новой призывной кампании, сообщает глава Крымскотатарского Ресурсного Центра.
россияне ударили КАБом по Харькову: есть погибший и раненые
6 апреля россияне атаковали Шевченковский район Харькова управляемой авиационной бомбой, в результате чего один человек погиб и еще один был ранен, была повреждена гражданская инфраструктура и подожжен автомобиль.
из-за масштабных потерь в Украине россияне продолжают перебрасывать войска в оккупированный Джанкой - "АТЕШ"
В оккупированный Джанкой перебросили еще одну группу российских оккупантов для отправки на фронт, чтобы компенсировать большие российские потери.