Нелегальную партию российского топлива задержали на Луганщине

Отмечается, что в ходе операций "Акциз - 2016" и "Рубеж - 2016" было установлено, что по территории области осуществляется транспортировка горюче-смазочных материалов, которые были завезены в Украину из Российской Федерации вне таможенных пунктов пропуска.

Перевозки горючего с целью его дальнейшей продажи осуществлялось на автомобиле DAF с полуприцепом-цистерной.

"Автомобиль был остановлен в селе Зориновка, в непосредственной близости от государственной границы. В ходе его осмотра было обнаружено 38,4 тонны дизельного топлива стоимостью 844 гривен. При этом документы о качестве топлива, налоговую накладную и договор на поставку ГСМ водитель, житель Киевской области, предоставить не смог", - говорится в сообщении.

Сейчас дизельное топливо изъято. В действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК.

Как сообщал УНН, действительного 2016 налоговой милицией пресечена незаконная деятельность 77 автомобильных газовых заправочных комплексов.