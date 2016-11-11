Нелегальну партію російського пального затримали на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Луганській області співробітники податкової міліції затримали нелегальну партію російського пального. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Зазначається, що в ході операцій “Акциз — 2016” і “Рубіж — 2016” було встановлено, що по території області здійснюється транспортування паливно-мастильних матеріалів, які були завезені в Україну з Російської Федерації поза митними пунктами пропуску.
Перевезення пального з метою його подальшого продажу здійснювалося на автомобілі DAF з напівпричепом-цистерною.
“Автомобіль був зупинений в селі Зоринівка, в безпосередній близькості від державного кордону. В ході його огляду було виявлено 38,4 тонни дизельного пального вартістю 844 тисячі гривень. При цьому документи щодо якості пального, податкову накладну та договір на поставку ПММ водій, мешканець Київської області, надати не зміг,” — йдеться в повідомленні.
Наразі дизельне пальне вилучено. У діях водія вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК.
Як повідомляв УНН, дійсного 2016 року податковою міліцією припинено незаконну діяльність 77 автомобільних газових заправних комплексів.