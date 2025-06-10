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"Некоторые не могут передвигаться самостоятельно": Юсов рассказал о состоянии освобожденных из плена украинских воинов

Киев • УНН

 • 1170 просмотра

Украинские военные вернулись из российского плена в критическом состоянии. Многие из них имеют серьезные травмы, болезни и нуждаются в немедленной медицинской помощи.

"Некоторые не могут передвигаться самостоятельно": Юсов рассказал о состоянии освобожденных из плена украинских воинов

Сегодня из плена вернули группу украинских военных, многие из которых находятся в критическом состоянии - с ампутированными конечностями, проблемами со зрением, инфекциями и хроническими болезнями. Некоторые защитники даже не могут передвигаться самостоятельно, поэтому по прибытию в Украину их сразу же забрала скорая. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов передает УНН.

Очень тяжелые условия. Вы на кадрах видите в каком состоянии наши пленные, но многих на кадрах не видно, потому что они сразу поехали в каретах скорой помощи. И не могут передвигаться самостоятельно 

- отметил Юсов.

Дополнение

Сегодня из российской неволи вернули группу украинских военных с серьезными травмами и хроническими болезнями. Среди освобожденных, в частности, защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет. Все освобожденные имеют ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, хронические болезни и тому подобное. Им немедленно окажут медицинскую помощь, проведут обследование и начнут реабилитацию. 

Ранее УНН писал, что представитель ГУР подтвердил подлинность фотографии украинского военного со шрамами и надписью "слава россии", сделанными в плену. Более 90% освобожденных подтверждают пытки и нарушения прав.

Алена Уткина

Алена Уткина

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