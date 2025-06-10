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"Дехто не може пересуватися самостійно": Юсов розповів про стан звільнених з полону українських воїнів

Київ • УНН

 • 1396 перегляди

Українських військових повернули з російського полону у критичному стані. Багато з них мають серйозні травми, хвороби та потребують негайної медичної допомоги.

"Дехто не може пересуватися самостійно": Юсов розповів про стан звільнених з полону українських воїнів

Сьогодні з полону повернули групу українських військових, багато з яких перебувають у критичному стані - з ампутованими кінцівками, проблемами із зором, інфекціями та хронічними хворобами. Деякі захисники навіть не можуть пересуватися самостійно, тому по прибуттю в Україну їх одразу ж забрала швидка. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов передає УНН.

Дуже важкі умови. Ви на кадрах бачите в якому стані наші полонені, але багатьох на кадрах не видно, тому що вони одразу поїхали у каретах швидкої допомоги. І не можуть пересуватися самостійно 

- зазначив Юсов.

Доповнення

Сьогодні з російської неволі повернули групу українських військових із серйозними травмами та хронічними хворобами. Серед звільнених, зокрема оборонці Маріуполя, які провели у полоні понад три роки. Усі звільнені мають ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, хронічні хвороби тощо. Їм негайно нададуть медичну допомогу, проведуть обстеження та почнуть реабілітацію. 

Раніше УНН писав, що представник ГУР підтвердив справжність фотографії українського військового зі шрамами та написом "слава росії", зробленими в полоні. Понад 90% звільнених підтверджують катування та порушення прав.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійна
Україна
Маріуполь
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