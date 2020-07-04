Непогода обесточила 21 населенный пункт в 4 областях

“По состоянию на 7 ч. 4 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 21 населенный пункт в 4 областях, а именно: Киевская — 14, Донецкая — 3, Запорожская — 2 и Черновицкая — 2”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в результате паводков на западе Украины остаются подтопленными 10 населенных пунктов.