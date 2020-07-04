Негода знеструмила 21 населений пункт у 4 областях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Станом на 7:00 4 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) знеструмлено 21 населений пункт у 4 областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
“Станом на 7 год. 4 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 21 населений пункт у 4 областях, а саме: Київська — 14, Донецька — 3, Запорізька — 2 та Чернівецька — 2”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
Нагадаємо, в результаті паводків на заході України залишаються підтопленими 10 населених пунктів.