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Негода знеструмила 21 населений пункт у 4 областях

Негода знеструмила 21 населений пункт у 4 областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Станом на 7:00 4 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) знеструмлено 21 населений пункт у 4 областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

“Станом на 7 год. 4 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 21 населений пункт у 4 областях, а саме: Київська — 14, Донецька — 3, Запорізька — 2 та Чернівецька — 2”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, в результаті паводків на заході України залишаються підтопленими 10 населених пунктів.

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