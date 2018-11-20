Непогода оставила без света 60 городов и сел в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Из-за дождя и сильного мокрого снега в ночь на вторник были обесточены 60 населенных пунктов в трех областях Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"С 19 на 20 ноября в результате осложнения погодных условий (дождь и местами сильный мокрый снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Одесская - 32, Кировоградская - 26 Николаевская - 2", - сообщили в ведомстве.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тыс. 292 чел. и 856 ед. техники", - добавили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, во вторник, 20 ноября на востоке и юге Украины ожидаются дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.