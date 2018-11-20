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Сьогодні на сході та півдні України очікуються дощ і мокрий сніг

Сьогодні на сході та півдні України очікуються дощ і мокрий сніг

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні у південній частині України та в східних областях циклон зумовить дощі, мокрий сніг, в окремих районах ожеледь, налипання мокрого снігу та поривчастий вітер. На решті території суттєві опади малоймовірні, передає УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний та північно-східний, 7-12 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря протягом дня становитиме 0-5 градусів тепла, на півдні 3-9 градусів тепла. Вночі очікується 0-5 градусів морозу.

У західних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

У північних областях температура повітря вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 1 морозу до 4 градусів тепла.

У східних областях пройдуть дощ, мокрий сніг. Температура повітря вночі 1-6 градусів морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів вище нуля.

У центральних областях суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень 1-5 градусів вище нуля.

На півдні України очікується волога погода із дощем та мокрим снігом. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 2-5 градусів вище нуля.

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