Сегодня на востоке и юге Украины ожидаются дождь и мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня в южной части Украины и в восточных областях циклон обусловит дожди, мокрый снег, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега и порывистый ветер. На остальной территории существенные осадки маловероятны, передает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
На дорогах местами гололедица. Ветер восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в течение дня составит 0-5 градусов тепла, на юге 3-9 градусов тепла. Ночью ожидается 0-5 градусов мороза.
В западных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.
В северных областях температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от 1 мороза до 4 градусов тепла.
В восточных областях пройдут дождь, мокрый снег. Температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов выше нуля.
В центральных областях существенные осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 0-4 мороза, днем 1-5 градусов выше нуля.
На юге Украины ожидается влажная погода с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха ночью около нуля, днем 2-5 градусов выше нуля.