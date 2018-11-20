Негода залишила без світла 60 міст і сіл в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Через дощ і сильний мокрий сніг у ніч на вівторок було знеструмлено 60 населених пунктів у трьох областях України. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"З 19 на 20 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ та місцями сильний мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 3 областях, а саме: Одеська – 32, Кіровоградська – 26, Миколаївська – 2", - повідомили у відомстві.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
"Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 1 тис. 292 чол. та 856 од. техніки", - додали у ДСНС.
Як повідомляв УНН, у вівторок, 20 листопада на сході та півдні України очікуються дощ і мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.