Непогода в Китае: начата эвакуация
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Под влиянием тайфунов "Соулик" и "Симарон" с раннего утра 23 августа на территории северо-восточной провинции Цзилинь прошли сильные дожди, в результате чего были эвакуированы более 3,5 тыс. человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По статистике провинциальной метеорологической службы, по состоянию на 08:00 24 августа наибольший показатель среднего количества осадков зарегистрирован в городах Байшань и Тунхуа, Яньбянь-Корейском автономном округе и заповеднике Чанбайшань.
В настоящее время в упомянутых районах были эвакуированы 3541 человек. Для обеспечения безопасности 24 августа были закрыты три туристических сектора заповедника Чанбайшань.
По прогнозу синоптиков, с полудня до вечера 24 августа во многих районах пров. Цзилинь ожидаются сильные дожди.
Напомним, по меньшей мере 31 человек погиб, еще 14 пропали без вести после того, как тайфун "Румбиа" обрушился на восток и центр Китая.