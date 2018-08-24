Негода в Китаї: розпочато евакуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Під впливом тайфунів "Соулік" і "Сімарон" з раннього ранку 23 серпня на території північно-східної провінції Цзілінь пройшли сильні дощі, в результаті чого були евакуйовані понад 3,5 тис. осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За статистикою провінційної метеорологічної служби, станом на 08:00 24 серпня найбільший показник середньої кількості опадів зареєстрований в містах Байшань і Тунхуа, Яньбянь-Корейському автономному окрузі і заповіднику Чанбайшань.
В даний час в згаданих районах були евакуйовані 3541 осіб. Для забезпечення безпеки 24 серпня були закриті три туристичних сектора заповідника Чанбайшань.
За прогнозом синоптиків, з полудня до вечора 24 серпня під багатьох районах пров. Цзілінь очікуються сильні дощі.
Нагадаємо, щонайменше 31 людина загинула, ще 14 пропали без вісті після того, як тайфун "Румбіа" обрушився на схід і центр Китаю.