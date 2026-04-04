Нефтяные порты РФ на Балтике до сих пор не могут обрабатывать грузы после атак дронов

Фото: AOP

российские нефтяные порты Усть-Луга и Койвисто на Балтийском море до сих пор не могут полноценно обрабатывать нефтяные грузы после ударов украинских беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли, пишет УНН.

Детали

По данным агентства, российские НПЗ вынуждены искать альтернативные маршруты экспорта, в том числе более дорогие железнодорожные перевозки к другим терминалам. Особенно усложнилась ситуация с дизельным топливом: с 22 марта его не могут отгружать через Койвисто, который был одним из главных экспортных направлений для российских нефтеперерабатывающих заводов в европейской части РФ и Сибири.

Россия ищет обходные пути для экспорта

Из-за повреждения инфраструктуры часть мазута и других нефтепродуктов пытаются перебросить в другие порты, в частности Высоцка и Тамани. Однако эти варианты имеют ограничения: меньшие мощности или более сложную логистику.

Приморский нефтяной терминал РФ потерял 40 процентов хранилищ из-за атак дронов - Reuters

По словам трейдеров, это уже создает дополнительное давление на российскую нефтяную систему и может привести к сокращению добычи.

Отгрузки резко упали

Финские морские власти сообщили Reuters, что поставки из Койвисто и Усть-Луги сократились до уровня "одного судна", хотя обычно речь идет о 40-50 отправках в неделю.

Удары по портовой инфраструктуре продолжались в конце марта, а повреждения затронули ключевые элементы логистики экспорта российской нефти и нефтепродуктов.

РФ неизбежно сократит добычу нефти из-за ударов по экспортной инфраструктуре – Reuters