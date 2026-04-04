Нафтові порти рф на Балтиці досі не можуть обробляти вантажі після атак дронів

3 квітня, 14:25 • 18715 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
3 квітня, 11:36 • 49762 перегляди
Вбивство військового ТЦК у Львові - митнику оголосили підозруPhoto
3 квітня, 11:30 • 40480 перегляди
росія випустила по Україні 542 дрони та 37 ракет за одну атаку - знешкоджено 515 безпілотників і 26 ракет
3 квітня, 11:17 • 37763 перегляди
Зеленський прагне чіткіших гарантій безпеки США і анонсував у документ відповіді на запитання, які є
Ексклюзив
3 квітня, 08:16 • 63404 перегляди
Чи скористається путін розколом Заходу - ризик удару по НАТО зростає
Ексклюзив
3 квітня, 07:41 • 58521 перегляди
Як правильно пекти великодню паску - пояснення священника
Ексклюзив
2 квітня, 14:00 • 65529 перегляди
США погрожують вийти з НАТО - які ризики для України та Європи
2 квітня, 12:18 • 65949 перегляди
Апеляція не врятувала - Насірову підтвердили вирок у справі на 2 млрд гривень
2 квітня, 11:14 • 77738 перегляди
Омріяна блогерська кар'єра і хайп на справі про смерть свого пацієнта: як скандальний лікар Русаков перетворює судовий процес на публічне шоу
Ексклюзив
2 квітня, 10:36 • 70597 перегляди
Подвійне оподаткування лізингу авіакомпаній загрожує знищенням цивільної авіації в країні
Популярнi новини
Другий бойовий літак США розбився в районі Перської затоки, пілота врятували - ЗМІ
У Німеччині чоловіків 17–45 років зобов'язали отримувати дозвіл на виїзд із країни на понад три місяці
На фронті відбулось 128 бойових зіткнень, ворог запусти в понад 6,5 тис. дронів - Генштаб
Вибухова хвиля відкинула автомобіль у річку під час атаки на Запоріжжя, є загиблий
Китай хоче зобов'язати маркувати цифрових людей і заборонити їм "стосунки" з дітьми
Історія першого дзвінка з мобільного телефону та еволюція гаджетів
Оподаткування лізингу: чому БЕБ переслідує авіакомпанії за міжнародні контракти
Що посадити у квітні - овочеві культури для раннього врожаю
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 29313 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 45206 перегляди
Для "Суперґьорл" представили новий трейлер - битва з Кремом з Жовтих пагорбів і Момоа в образі антигерояVideo1 квітня, 14:33 • 42087 перегляди
Бренди не рятують - як виглядати дорого без люксу - секрети відомої стилістики Photo1 квітня, 07:36 • 55721 перегляди
SOWA відверто розповіла про темний бік вокальних конкурсів1 квітня, 07:16 • 57146 перегляди
Нафтові порти рф на Балтиці досі не можуть обробляти вантажі після атак дронів

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Через удари БпЛА порти усть-луга та койвісто майже припинили роботу. російські НПЗ змушені шукати дорогі альтернативні маршрути для експорту палива.

російські нафтові порти усть-луга та койвісто на Балтійському морі досі не можуть повноцінно обробляти нафтові вантажі після ударів українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в нафтовій галузі, пише УНН.

Деталі

За даними агентства, російські НПЗ змушені шукати альтернативні маршрути експорту, зокрема дорожчі залізничні перевезення до інших терміналів. Особливо ускладнилася ситуація з дизельним паливом: з 22 березня його не можуть відвантажувати через койвісто, який був одним із головних експортних напрямків для російських нафтопереробних заводів у європейській частині рф і сибіру.

росія шукає обхідні шляхи для експорту

Через пошкодження інфраструктури частину мазуту та інших нафтопродуктів намагаються перекинути до інших портів, зокрема висоцька та тамані. Однак ці варіанти мають обмеження: менші потужності або складнішу логістику.

Приморський нафтовий термінал рф втратив 40 відсотків сховищ через атаки дронів - Reuters03.04.26, 02:57 • 6234 перегляди

За словами трейдерів, це вже створює додатковий тиск на російську нафтову систему й може призвести до скорочення видобутку.

Відвантаження різко впали

Фінська морська влада повідомила Reuters, що постачання з койвісто та усть-луги скоротилися до рівня "одного судна", хоча зазвичай ідеться про 40-50 відправок на тиждень.

Удари по портовій інфраструктурі тривали наприкінці березня, а пошкодження зачепили ключові елементи логістики експорту російської нафти та нафтопродуктів.

рф неминуче скоротить видобуток нафти через удари по експортній інфраструктурі – Reuters02.04.26, 15:49 • 2904 перегляди

