Нафтові порти рф на Балтиці досі не можуть обробляти вантажі після атак дронів

російські нафтові порти усть-луга та койвісто на Балтійському морі досі не можуть повноцінно обробляти нафтові вантажі після ударів українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в нафтовій галузі, пише УНН.

За даними агентства, російські НПЗ змушені шукати альтернативні маршрути експорту, зокрема дорожчі залізничні перевезення до інших терміналів. Особливо ускладнилася ситуація з дизельним паливом: з 22 березня його не можуть відвантажувати через койвісто, який був одним із головних експортних напрямків для російських нафтопереробних заводів у європейській частині рф і сибіру.

росія шукає обхідні шляхи для експорту

Через пошкодження інфраструктури частину мазуту та інших нафтопродуктів намагаються перекинути до інших портів, зокрема висоцька та тамані. Однак ці варіанти мають обмеження: менші потужності або складнішу логістику.

За словами трейдерів, це вже створює додатковий тиск на російську нафтову систему й може призвести до скорочення видобутку.

Відвантаження різко впали

Фінська морська влада повідомила Reuters, що постачання з койвісто та усть-луги скоротилися до рівня "одного судна", хоча зазвичай ідеться про 40-50 відправок на тиждень.

Удари по портовій інфраструктурі тривали наприкінці березня, а пошкодження зачепили ключові елементи логістики експорту російської нафти та нафтопродуктів.

