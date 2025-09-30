Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу избытка предложения из-за плана ОПЕК+

Цены на нефть во вторник упали на фоне очередного ожидаемого увеличения добычи ОПЕК+ и возобновления экспорта нефти из Иракского Курдистана через Турцию, что усилило прогноз относительно будущего избытка предложения, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре, срок действия которых истекает во вторник, упали на 54 цента, или 0,8%, до 67,43 доллара за баррель на 03:20 по Гринвичу (06:20 по Киеву). Более активный контракт на декабрь снизился на 53 цента, или 0,8%, до 66,56 доллара за баррель.

Американская нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне 62,95 доллара за баррель, что на 50 центов, или 0,8%, ниже.

Падение цен на нефть продолжило снижение, начавшееся в понедельник, когда цены на нефть марки Brent и WTI упали более чем на 3% после самого резкого суточного снижения с 1 августа 2025 года.

Падение цен на нефть произошло на фоне возобновления экспорта нефти из Иракского Курдистана в выходные и сообщений о том, что ОПЕК+, вероятно, одобрит увеличение добычи в ноябре на своем заседании в эти выходные, написал аналитик IG Тони Сикамор в своей записке для клиентов.

На встрече, запланированной на воскресенье, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, известные как ОПЕК+, вероятно, одобрят очередное увеличение добычи нефти как минимум на 137 000 баррелей в сутки, сообщили три источника, знакомые с переговорами.

"Хотя (ОПЕК+) и так не превышает свою квоту, рынок, похоже, все еще не рад увеличению поставок нефти", - отметил аналитик Marex Эд Меир.

Тем временем, в субботу нефть впервые за два с половиной года пошла по трубопроводу из полуавтономного Курдистана на севере Ирака в Турцию после того, как временное соглашение вывело из тупика, сообщило министерство нефти Ирака.

В последние недели рынок сохранял осторожность, балансируя между рисками для поставок, главным образом связанными с атаками беспилотников на российские НПЗ, и опасениями относительно избытка предложения и слабого спроса.

Ухудшая медвежьи настроения, потенциальный риск прекращения работы правительства США (шатдаун) усилил опасения по поводу спроса, отмечают аналитики ANZ в своей заметке во вторник.

Прекращение работы правительства США может привести к сбоям в работе широкого спектра услуг и задержать публикацию экономических данных, включая запланированный на пятницу отчет о занятости, который имеет решающее значение для принятия решений политиками Федеральной резервной системы.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заручился поддержкой премьер-министра Израиля Нетаньяху относительно мирного предложения по сектору Газа, которое поддерживает США, однако позиция ХАМАС остается неопределенной.

Нетаньяху заявил, что поддерживает план Трампа по прекращению войны в Газе