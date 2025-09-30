Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції через план ОПЕК+

Ціни на нафту у вівторок впали на тлі чергового очікуваного збільшення видобутку ОПЕК+ і відновлення експорту нафти з Іракського Курдистану через Туреччину, що посилило прогноз щодо майбутнього надлишку пропозиції, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді, термін дії яких спливає у вівторок, впали на 54 центи, або 0,8%, до 67,43 долара за барель на 03:20 за Гринвічем (06:20 за Києвом). Активніший контракт на грудень знизився на 53 центи, або 0,8%, до 66,56 долара за барель.

Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 62,95 долара за барель, що на 50 центів, або 0,8%, нижче.

Падіння цін на нафту продовжило зниження, що почалося в понеділок, коли ціни на нафту марки Brent і WTI впали більш ніж на 3% після найрізкішого добового зниження з 1 серпня 2025 року.

Падіння цін на нафту відбулося на тлі відновлення експорту нафти з Іракського Курдистану у вихідні та повідомлень про те, що ОПЕК+, імовірно, схвалить збільшення видобутку у листопаді на своєму засіданні цими вихідними, написав аналітик IG Тоні Сікамор у своїй записці для клієнтів.

На зустрічі, запланованій на неділю, Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи росію, відомі як ОПЕК+, ймовірно, схвалять чергове збільшення видобутку нафти як мінімум на 137 000 барелів на добу, повідомили три джерела, знайомі з переговорами.

"Хоча (ОПЕК+) і так не перевищує свою квоту, ринок, схоже, все ще не радий збільшенню постачання нафти", - зазначив аналітик Marex Ед Меїр.

Тим часом, у суботу нафта вперше за два з половиною роки пішла трубопроводом із напівавтономного Курдистану на півночі Іраку до Туреччини після того, як тимчасова угода вивела з глухого кута, повідомило міністерство нафти Іраку.

В останні тижні ринок зберігав обережність, балансуючи між ризиками для поставок, головним чином пов'язаними з атаками безпілотників на російські НПЗ, та побоюваннями щодо надлишку пропозиції та слабкого попиту.

Погіршуючи ведмежі настрої, потенційний ризик припинення роботи уряду США (шатдаун) посилив побоювання з приводу попиту, зазначають аналітики ANZ у своїй замітці у вівторок.

Припинення роботи уряду США може призвести до збоїв у роботі широкого спектру послуг та затримати публікацію економічних даних, включаючи запланований на п'ятницю звіт про зайнятість, який має вирішальне значення для ухвалення рішень політиками Федеральної резервної системи.

Окрім того, президент США Дональд Трамп заручився підтримкою прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху щодо мирної пропозиції щодо сектору Газа, яку підтримує США, проте позиція ХАМАС залишається невизначеною.

