Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції через план ОПЕК+

На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
04:06 • 9020 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 42825 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 83960 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 51990 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 51283 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 54331 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 30223 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 25651 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 17668 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
Президент Польщі Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти "бандеризму"29 вересня, 20:10
Ворог продовжує бити по цивільних: на Сумщині загинула жінка та поранено молодого чоловіка - ОВА29 вересня, 20:27
Українцю загрожує 4 роки в'язниці за підпал Ikea у Вільнюсі - LRT29 вересня, 23:15
росія готується до посилення авіаударів та збільшення кількості засобів ураження в Україні00:34
В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС01:57
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препарати29 вересня, 10:29
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Віктор Орбан
Іван Федоров
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Державний кордон України
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско29 вересня, 15:05
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми29 вересня, 13:59
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Мail29 вересня, 10:42
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомо29 вересня, 01:17
YouTube
TikTok
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Ракетний комплекс "Панцир"

Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції через план ОПЕК+

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

Ціни на нафту впали у вівторок через очікуване збільшення видобутку ОПЕК+ та відновлення експорту з Іракського Курдистану. Ф'ючерси на Brent з постачанням у листопаді знизилися до 67,43 долара за барель, а американська нафта WTI торгувалася на рівні 62,95 долара за барель.

Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо надлишку пропозиції через план ОПЕК+

Ціни на нафту у вівторок впали на тлі чергового очікуваного збільшення видобутку ОПЕК+ і відновлення експорту нафти з Іракського Курдистану через Туреччину, що посилило прогноз щодо майбутнього надлишку пропозиції, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у листопаді, термін дії яких спливає у вівторок, впали на 54 центи, або 0,8%, до 67,43 долара за барель на 03:20 за Гринвічем (06:20 за Києвом). Активніший контракт на грудень знизився на 53 центи, або 0,8%, до 66,56 долара за барель.

Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 62,95 долара за барель, що на 50 центів, або 0,8%, нижче.

Падіння цін на нафту продовжило зниження, що почалося в понеділок, коли ціни на нафту марки Brent і WTI впали більш ніж на 3% після найрізкішого добового зниження з 1 серпня 2025 року.

Падіння цін на нафту відбулося на тлі відновлення експорту нафти з Іракського Курдистану у вихідні та повідомлень про те, що ОПЕК+, імовірно, схвалить збільшення видобутку у листопаді на своєму засіданні цими вихідними, написав аналітик IG Тоні Сікамор у своїй записці для клієнтів.

На зустрічі, запланованій на неділю, Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи росію, відомі як ОПЕК+, ймовірно, схвалять чергове збільшення видобутку нафти як мінімум на 137 000 барелів на добу, повідомили три джерела, знайомі з переговорами.

"Хоча (ОПЕК+) і так не перевищує свою квоту, ринок, схоже, все ще не радий збільшенню постачання нафти", - зазначив аналітик Marex Ед Меїр.

Тим часом, у суботу нафта вперше за два з половиною роки пішла трубопроводом із напівавтономного Курдистану на півночі Іраку до Туреччини після того, як тимчасова угода вивела з глухого кута, повідомило міністерство нафти Іраку.

В останні тижні ринок зберігав обережність, балансуючи між ризиками для поставок, головним чином пов'язаними з атаками безпілотників на російські НПЗ, та побоюваннями щодо надлишку пропозиції та слабкого попиту.

Погіршуючи ведмежі настрої, потенційний ризик припинення роботи уряду США (шатдаун) посилив побоювання з приводу попиту, зазначають аналітики ANZ у своїй замітці у вівторок.

Припинення роботи уряду США може призвести до збоїв у роботі широкого спектру послуг та затримати публікацію економічних даних, включаючи запланований на п'ятницю звіт про зайнятість, який має вирішальне значення для ухвалення рішень політиками Федеральної резервної системи.

Окрім того, президент США Дональд Трамп заручився підтримкою прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху щодо мирної пропозиції щодо сектору Газа, яку підтримує США, проте позиція ХАМАС залишається невизначеною.

Нетаньягу заявив, що підтримує план Трампа щодо припинення війни в Газі29.09.25, 22:54

Юлія Шрамко

Brent
Reuters
Туреччина