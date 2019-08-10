Нефедов "протестировал" услугу "Брак за сутки"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов "протестировал" услугу "Брак за сутки". Об этом он написал на своей странице в Facebook и показал свою молодую жену Яну Калмыкову, передает УНН.
"Протестировали с Yana Kalmykova услугу Министерство Юстиции брак за сутки. Нормально получилось, самое сложное, конечно, уговорить невесту", - написал Нефедов.
Он также сообщил, что кольцо себе купил за час до церемонии.
Церемонию провел заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
"... торжественно все провел в качестве и.о. министра, чувствуется опыт!" - прокомментировал Нефедов.
Напомним, глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов завершил свою работу в должности первого заместителя министра экономического развития и торговли и 15 июля приступил к обязанностям руководителя таможенной службы.