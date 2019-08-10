Нефьодов "протестував" послугу "Шлюб за добу"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов "протестував" послугу "Шлюб за добу". Про це він написав на своїй сторінці у Facebook і показав свою молоду дружину Яну Калмикову, передає УНН.
"Протестували з Yana Kalmykova послугу Міністерство Юстиції шлюб за добу. Нормально вийшло, найскладніше, звісно, вмовити наречену", - написав Нефьодов.
Він також повідомив, що обручку собі купив за годину до церемонії.
Церемонію провів заступник міністра юстиції Сергій Петухов.
"... урочисто все провів як в.о. міністра, відчувається досвід!" - прокоментував Нефьодов.
Нагадаємо, голова Державної митної служби України (ДМС) Максим Нефьодов завершив свою роботу на посаді першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі та 15 липня приступив до обов'язків керівника митної служби.