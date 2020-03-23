Недобросовестная конкуренция: АМКУ взялся за украинских производителей коньяка

КИЕВ. 23 марта. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) исследует возможное нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения производителями и реализаторами украинского коньяка информации, которая может ввести в заблуждение потребителей. Об этом сообщили УНН в ответ на информационный запрос в пресс-службе АМКУ.