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Недобросовестная конкуренция: АМКУ взялся за украинских производителей коньяка

Недобросовестная конкуренция: АМКУ взялся за украинских производителей коньяка

Киев  •  УНН

 • 38005 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) исследует возможное нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения производителями и реализаторами украинского коньяка информации, которая может ввести в заблуждение потребителей. Об этом сообщили УНН в ответ на информационный запрос в пресс-службе АМКУ.

В рамках проверки АМКУ будет исследовать, в частности, появление в Украине так называемых псевдогрузинських коньяков. Это когда украинский производитель позиционирует свой товар как якобы грузинский напиток, используя для этого грузинские названия и грузинскую тематику в рекламе.

Среди других речь идет о проверке и ТМ "Adjari", производителем которой является ООО "Атлантис" (г. Днепр).

В АМКУ уточнили, что проверку начали по собственной инициативе 20 января 2020 года.

"С целью установления обстоятельств наличия в действиях субъектов хозяйствования признаков нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции Комитетом проводится сбор и анализ доказательств в рамках исследования", - рассказали в Комитете.

В отношении нарушителей законодательства, которые будут установлены по итогам расследования, будут приняты меры, подчеркнули в АМКУ. Речь идет о штраф в размере до пяти процентов дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) предприятия за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

Это предусмотрено статьей 21 Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", пояснили в АМКУ.

Справка: Закон Украины "О защите от недобросовестной конкуренции" определяет, что распространением информации, вводящей в заблуждение, является сообщение субъектом хозяйствования, непосредственно или через другое лицо, одному, нескольким лицам или неопределенному кругу лиц, в том числе в рекламе, неполных, неточных, ложных сведений, в частности вследствие выбранного способа их изложения, замалчивания отдельных фактов или нечеткости формулировок, которые повлияли или могут повлиять на намерения этих лиц относительно приобретения (заказа) или реализации (продажи, поставки, выполнения, предоставления) товаров, работ, услуг этого предприятия.

Как писал УНН, социологи назвали самые популярные бренды коньяка среди украинцев. О ТОП-5 читайте по ссылке.

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