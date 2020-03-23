Недобросовісна конкуренція: АМКУ взявся за українських виробників коньяку

КИЇВ. 23 березня. УНН. Антимонопольний комітет України (АМКУ) досліджує можливе порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення виробниками та реалізаторами українського коньяку інформації, яка може ввести в оману споживачів. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у пресслужбі АМКУ.