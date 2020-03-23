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Недобросовісна конкуренція: АМКУ взявся за українських виробників коньяку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Антимонопольний комітет України (АМКУ) досліджує можливе порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення виробниками та реалізаторами українського коньяку інформації, яка може ввести в оману споживачів. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у пресслужбі АМКУ.

У межах перевірки АМКУ досліджуватимуть, зокрема, появу в Україні так званих псевдогрузинських коньяків. Це коли український виробник позиціонує свій товар як нібито грузинський напій, використовуючи для цього грузинські назви і грузинську тематику в рекламі.

Серед інших йдеться про перевірку і ТМ "Adjari", виробником якої є ТОВ "Атлантіс" (м. Дніпро).

В АМКУ уточнили, що перевірку розпочали з власної ініціативи 20 січня 2020 року.

"З метою встановлення обставин щодо наявності в діях суб’єктів господарювання ознак порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції Комітетом проводиться збір та аналіз доказів в межах дослідження", - розповіли в Комітеті.

До порушників законодавства, які будуть встановлені за підсумками розслідування, будуть вжиті заходи, наголосили в АМКУ. Йдеться про штраф обсягом до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Це передбачено статтею 21 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", пояснили в АМКУ.

Довідка: Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" визначає, що поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб’єктом господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг цього суб’єкта господарювання.

Як писав УНН, соціологи назвали найпопулярніші бренди коньяку серед українців. Про ТОП-5 читайте за посиланням

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