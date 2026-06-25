Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событий
Киев • УНН
25 июня на Михайловской площади был очищен памятник княгине Ольге. Часть монументов откроют ко Дню Конституции 28 июня.
В четверг, 25 июня, на Михайловской площади в Киеве стартовали Недели благоустройства исторических памятников украинской столицы. Часть из них откроют ко Дню Конституции Украины 28 июня. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.
Детали
Организаторами данной инициативы являются Департамент культуры Киевской городской государственной администрации и Шевченковская районная администрация при поддержке ООО "ИНВАЙТ". Они поставили целью открыть для киевлян знаковые памятники столицы после длительной защитной консервации из-за российской агрессии.
Для этого необходимо было провести деликатную и профессиональную очистку монументов. Так, 25 июня был очищен памятник княгине Ольге на Михайловской площади - на данное мероприятие пригласили и представителей прессы.
Наш фотокорреспондент публикует эксклюзивные фото с места событий.
Фото: Андрей Ходьков
9 июля 2026 года планируется очистить и открыть памятник Лесе Украинке на площади Леси Украинки, возле Центральной избирательной комиссии, а 23 июля - монумент Николаю Лысенко возле Национальной оперы Украины.
Отмечается, что все работы выполняются на благотворительной основе, без привлечения средств бюджета города Киева.
Дополнительно
Clean Day - это благотворительный социальный проект INWHITE, целью которого является бережная профессиональная очистка, уход и уборка важных городских объектов. Инициатива реализуется компанией более 10 лет - она была основана именно с проектов в Киеве.
ООО "ИНВАЙТ" более 20 лет работает в сфере профессионального ухода за пространствами, объектами инфраструктуры и городской средой.
Напомним
Недавно на Контрактовой площади Киева демонтировали колесо обозрения, которое стояло там с 2017 года. В сети показали соответствующие фото и видео.