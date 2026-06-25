Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событий

В четверг, 25 июня, на Михайловской площади в Киеве стартовали Недели благоустройства исторических памятников украинской столицы. Часть из них откроют ко Дню Конституции Украины 28 июня. Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Детали

Организаторами данной инициативы являются Департамент культуры Киевской городской государственной администрации и Шевченковская районная администрация при поддержке ООО "ИНВАЙТ". Они поставили целью открыть для киевлян знаковые памятники столицы после длительной защитной консервации из-за российской агрессии.

Для этого необходимо было провести деликатную и профессиональную очистку монументов. Так, 25 июня был очищен памятник княгине Ольге на Михайловской площади - на данное мероприятие пригласили и представителей прессы.

Наш фотокорреспондент публикует эксклюзивные фото с места событий.

Фото: Андрей Ходьков

9 июля 2026 года планируется очистить и открыть памятник Лесе Украинке на площади Леси Украинки, возле Центральной избирательной комиссии, а 23 июля - монумент Николаю Лысенко возле Национальной оперы Украины.

Отмечается, что все работы выполняются на благотворительной основе, без привлечения средств бюджета города Киева.

Дополнительно

Clean Day - это благотворительный социальный проект INWHITE, целью которого является бережная профессиональная очистка, уход и уборка важных городских объектов. Инициатива реализуется компанией более 10 лет - она была основана именно с проектов в Киеве.

ООО "ИНВАЙТ" более 20 лет работает в сфере профессионального ухода за пространствами, объектами инфраструктуры и городской средой.

Напомним

Недавно на Контрактовой площади Киева демонтировали колесо обозрения, которое стояло там с 2017 года. В сети показали соответствующие фото и видео.