Небывалые осадки в Харькове: побит рекорд 1881 года
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Харьковской области за ночь выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 году. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии, передает УНН.
"Начиная с вечера 13 июля и до 9:00 утра 14 июля по Харькову и области прошли сильные дожди. За 12 часов на метеостанции Харькова выпало 87 мм, что является абсолютным суточным максимумом осадков не только для июля, но и в целом для станции за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле далекого 1881 года и составлял 83 мм", - сообщают в центре.
Отмечается, что по области за ночь больше всего дождя, а именно 104 мм, выпало на метеостанции Слобожанское.
"Поскольку днем 14 июля вероятность дождя сохраняется, то суммарное количество осадков до конца суток может увеличиться. Для лесостепной зоны такие интенсивные осадки являются редким явлением", - отмечают в центре.
Как объясняют метеорологи, причиной таких обильных осадков стало прохождение через территорию области волны на холодном фронте, за счет чего развивалась интесивна конвекция. Поскольку воздушные течения на высотах были очень слабыми, то зона осадков стояла почти неподвижно над центральными районами области.
Как сообщал УНН, в Киеве в этом году ночь на 5 июля была самой теплой за 140 лет.