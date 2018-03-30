Опасность схода лавин сохраняется в Карпатах

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня, 30 марта, в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей ожидается значительна снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом УНН сообщили в пресс-службе Укргидромецентра.