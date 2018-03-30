Небезпека сходження лавин зберігається у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні, 30 березня, у зв'язку з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, у горах Iвано-Франкiвської і високогір'ї Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень). Про це повідомили УНН у прес-службі Укргідромецентру.
"Сніговий покрив на більшості схилів закріплений помірно або слабо. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях", - підкреслили у прес-службі.
У Львівській та Чернівецькій областях - помірний рівень небезпеки.
Нагадаємо, зі східного схилу гори Брецкул в Івано-Франківській області зійшла мокра лавина.