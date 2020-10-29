Опасные тенденции: эксперт рассказал, как коронавирус повлиял на тенизацию рынка алкоголя

"В больших городах люди однозначно пить стали больше - свободного времени стало больше во время жесткого карантина. Да и сейчас многие ушли работать дистанционно, кто-то вообще потерял работу, а свободное время надо чем-то занять. То есть алкоголь однозначно в продажах вырос, но однозначно и теневой рынок вырос в разы", - рассказал Несмиянов.

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Причины этого эксперт видит в падении доходов населения. Как следствие, официальный алкогольный бизнес теряет свои доходы, а теневой рынок - разрастается.

"Покупая алкоголь в "наливайке" важно понимать, что, если вы не отравились, - это еще не говорит о качестве продукта. Или о том, что продукт официально сделан. Повезло - не отравились, не повезло - суррогат, а от него, напоминаю, умирают и зрение теряют. Выбор за вами. На местах - вообще мрак творится, а теперь еще был сезон свадеб, и люди просто покупают 10-литровые фляги нелегального алкоголя", - рассказал он.

Бороться с этими опасными тенденциями потребители пытаются собственными силами, ведь, по словам Несмиянова, рассчитывать в этом вопросе на правоохранительные органы не приходится.

"Идет увеличение рынка фальсификата. И они прижились... Мы проводили рейды, и там они просто не продают чужим. Молочные магазины продают алкоголь, представляете? "Наливайка" под видом кефира и молока. Они налево и направо не распыляются, свой привел своего - все, ты в доверии и можешь купить алкоголь. Вот такие секты и клубы интересов строят. Боятся, что их могут закрыть и разрабатывают свои схемы. Опять же, если бы правоохранители хотели - они бы это все давно прикрыли", - уверен он.

Эксперт советует ни в коем случае не становиться покупателем подобных неблагонадежных "заведений", а покупать алкоголь в супермаркетах и специализированных магазинах - у надежных и известных производителей, которые дорожат своей репутацией.

"Тот, кто заботится о своем здоровье - идет в супермаркет. Там дороже не потому, что много зарабатывают официальные производители, а потому, что делают это легально и следят за качеством", - подытожил Несмиянов.

Как писал УНН, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественного алкоголя относятся такие ликеро-водочные компании, как: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Prime" , "Житник") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").