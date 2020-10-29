Небезпечні тенденції: експерт розповів, як коронавірус вплинув на тінізацію ринку алкоголю

"У великих містах люди однозначно пити стали більше - вільного часу стало більше під час жорсткого карантину. Та й зараз багато хто пішов працювати дистанційно, хтось взагалі втратив роботу, а вільний час треба чимось зайняти. Тобто алкоголь однозначно у продажах виріс, але однозначно і тіньовий ринок виріс у рази", - розповів Несміянов.

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Причини цього експерт бачить у падінні доходів населення. Як наслідок, офіційний алкогольний бізнес втрачає свої доходи, а тіньовий ринок - розростається.

"Купуючи алкоголь у "наливайці" важливо розуміти, що, якщо ви не отруїлися, - це ще не говорить про якість продукту. Або про те, що продукт офіційно зроблений. Пощастило - не отруїлися, не пощастило - сурогат, а від нього, нагадую, вмирають і зір втрачають. Вибір за вами. На місцях - взагалі морок твориться, а зараз ще був сезон весіль, і люди просто купують 10-літрові баклажки нелегального алкоголю", - розповів він.

Боротися із цими небезпечними тенденціями споживачі намагаються власними силами, адже, за словами Несміянова, розраховувати у цьому питанні на правоохоронні органи не доводиться.

"Йде збільшення ринку фальсифікату. І вони так прижилися... Ми проводили рейди, і там вони просто не продають чужим. Молочні магазини продають алкоголь, уявляєте? "Наливайка" під виглядом кефіру і молока. Вони наліво і направо не розпорошуються, свій привів свого - все, ти у довірі і можеш купити алкоголь. Ось такі секти і клуби інтересів будують. Бояться, що їх можуть закрити і розробляють свої схеми. Знову ж, якби правоохоронці хотіли - вони б це все давно прикрили", - упевнений він.

Експерт радить у жодному разі не ставати покупцем подібних неблагонадійних "закладів", а купувати алкоголь у супермаркетах і спеціалізованих магазинах - у надійних і відомих виробників, які дорожать своєю репутацією.

"Той, хто турбується про своє здоров'я - йде до супермаркету. Там дорожче не тому, що багато заробляють офіційні виробники, а тому, що роблять це легально і стежать за якістю", - підсумував Несміянов.

Як писав УНН, до ТОП-5 надійних українських виробників якісного алкоголю відносяться такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").