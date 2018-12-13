Опасное селфи на вагоне: молодую пару ударило током
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. На станции "Подзамче" во Львове двух молодых людей ударило током. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
Сигнал о том, что на пути товарного парка поражены высоковольтным током два человека, поступил спасателям сегодня в 14:22.
"Как выяснилось на месте вызова, два человека (парень 1998 года рождения и девушка 1998 года рождения), находясь на вагоне с резервуаром, получили поражениЕ электрическим током. Парень самостоятельно спустился, а девушку спасатели с помощью носилок сняли с крыши вагона и передали медикам", – говорится в сообщении.
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Медики осмотрели пострадавших на месте и госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в Facebook, по предварительной информации, пара делала селфи и залезла на цистерну.
Напомним, в Киевской области подросток-зачепер залез на вагон, где его ударило током. 14-летний парень получил 50% термических ожогов II-III степени.