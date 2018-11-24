Під Києвом 14-річного зачепера вдарило струмом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Броварському районі Київської області підліток-зачепер заліз на вагон і зазнав сильних термічних опіків внаслідок ураження струмом. Про це йдеться у повідомленні прес-службу ГУ НП у Київській області, передає УНН.
“14-річний житель міста #Бровари отримав 50 % термічних опіків ІІ-ІІІ ступеню. Наразі за життя неповнолітнього любителя „гострих відчуттів“ борються медики”, — розповіли у поліції.
За інформацією прес-служби, о 18:40 до чергової частини Броварського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що підліток виліз на вагони, які стояли на маневровій колії на залізничному вокзалі “Бровари”, та отримав ураження електрострумом.
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У поліції зазначили, що на залізничну станцію хлопець прийшов з двом своїми товаришами. Вдома він батькам сказав, що пішов на заняття з репетитором.
У той час, коли друзі відійшли у своїх справах, хлопець з власної цікавості виліз на товарні вагони та отримав ураження електрострумом. Від удару високовольтної лінії його відкинуло на землю та він почав горіти. На допомогу підбігли його товариші і намагалися погасити полум’я.
Наразі вирішується питання про притягнення до адміністративної відповідальності його батьків за невиконання їхніх обов’язків щодо виховання дитини.
Нагадаємо, у Києві струмом вбило 10-річного зачепера.